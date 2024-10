Der Elektronik-Hersteller Infineon hat eine neue Bankomat-Karte entwickelt. Sie besteht aus Holz. Die Entwicklung dieser neuen Bankomat-Karte wurde vor allem am Infineon-Standort in Graz durchgeführt.

In einer Bankomat-Karte gibt es eine größere Menge an Kupfer-Draht, in der auch eine Art Antenne verbaut ist. Durch die Antenne ist es möglich, mit der Karte zu bezahlen. Der Kupfer-Draht in der Bankomat-Karte erschwert das Recycling von Bankomat-Karten. Durch die neue Bankomat-Karte von Infineon soll das Recycling erleichtert werden.

Die Produktion der neuen Bankomat-Karte soll in Kürze starten.