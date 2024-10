Der Literatur-Nobelpreis 2024 geht an die südkoreanische Schrift-Stellerin Han Kang. Der Literatur-Nobelpreis ist eine sehr wichtige Auszeichnung. Die 53-Jährige zählt zu den wichtigsten Schrift-Stellerin ihres Landes. 5 ihrer Bücher sind auf auch auf Deutsch erschienen. Han Kang arbeitet zudem in einer Kultur-Einrichtung in der südkoreanischen Haupt-Stadt Seoul.