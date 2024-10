Bereits zum 186. Mal findet in Leoben der Gösser Kirtag statt. Der Kirtag wird zum 186. Mal ausgetragen. 40.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Über eine Länge von 4 Kilometern gibt es insgesamt 350 Stände. Die offizielle Eröffnung findet morgen (10. Oktober) um 09:30 Uhr in Göss statt. Göss befindet sich in der Nähe von Leoben.