Die Flug-Linie “Emirates” verbietet die Mitnahme von Pagern und Walkie-Talkies. Das sind kleine mobile Funk-Geräte, mit denen über größere Distanzen kommuniziert werden kann. Der Grund für das Verbot sind die Explosionen in Beirut im vergangenen Monat September. In der Hauptstadt des Libanon sind an 2 Tagen hintereinander Pager und Walkie-Talkies explodiert, die den Mitgliedern der Organisation Hisbollah gehörten. Dutzende Menschen wurden getötet.

Flüge nach Libanon wurden gestrichen

Die Flug-Linie “Emirates” hat außerdem angekündigt, bis 15. Oktober keine Flüge mehr in den Libanon anzubieten. Der Grund sind die militärischen Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah. Die Flug-Linie “Emirates” hat ihren Haupt-Sitz in Dubai. Das ist eine große Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten.