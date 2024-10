Sturm Graz hat das gestrige Bundes-Liga-Spiel gegen Red Bull Salzburg mit 5 zu 0 Toren gewonnen. Damit ist Sturm Graz wieder auf Platz 1 der österreichischen Bundes-Liga. Bisher sind 9 Spiele in der Bundesliga-Saison 2024-25 gespielt worden. Das Spiel fand in der Merkur-Arena in Graz statt.

3 Tore in einem Spiel

Im Spiel gestern hat Mika Biereth 3 Tore für Sturm Graz erzielt. Wenn ein Spieler 3 Tore in einer Partie schafft, wird das ein „Hattrick“ genannt. Für Sturm Graz war es der 1. Sieg in Graz gegen Red Bull seit Juli 2022.