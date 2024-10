Kais Saied ist erneut zum Präsidenten Tunesiens gewählt worden. Die Wahlen werden als nicht wirklich frei bezeichnet. Viele Kandidatinnen und Kandidaten durften bei der Wahl nicht antreten. Einige Politiker wurden vor der Wahl eingesperrt. Die Wahl-Beteiligung soll bei 27,7 Prozent gelegen haben. Das bedeutet, dass ein Groß-Teil der wahlberechtigten Menschen nicht zur Wahl gegangen ist.

Seit 2019 hat es viele Veränderungen gegeben

Kais Saied ist seit 2019 Präsident von Tunesien. Seither hat es in der tunesischen Politik viele Änderungen gegeben. Zum Beispiel wurden die Rechte des Parlaments eingeschränkt. Im Parlament arbeiten die gewählten Politikerinnen und Politiker eines Landes. Unter Saied als Präsident ist zum Beispiel das Recht auf Meinungs-Freiheit in Gefahr. Menschen werden zum Beispiel eingeschüchtert, wenn sie an Demonstrationen teilnehmen wollen. Auch Journalistinnen und Journalisten werden bei ihrer Arbeit gestört.