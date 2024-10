Am 4. Oktober ist Welt-Tierschutz-Tag. Das Bewusstsein für Tier-Schutz ist in den letzten Jahren gestiegen. Dennoch werden die Fälle von Tier-Verletzungen und Missachtungen immer dramatischer. Der Tierschutz-Verein „Vier Pfoten“ meint, dass es noch weitere Verbesserungen im Tierschutz brauche.

In den letzten Jahren wurden Verbesserungen im Tier-Schutz beschlossen. Ab dem Jahr 2040 sollen Voll-Spalten-Böden in Österreich verboten sein. Ein Voll-Spalten-Boden ist ein Boden mit Spalten. Bei Schweine-Ställen zum Beispiel sind die Spalten knapp 2 Zentimeter breit. In den Spalten können sich Tiere häufig verletzen.