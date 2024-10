Jedes Jahr findet in Österreich ein Sirenen-Test statt. Am Samstag (5. Oktober) läuten wieder alle Sirenen in Österreich. Gleichzeitig wird auch das neue Warn-System AT-Alert geprobt. Der Test wird zwischen 12 und 13 Uhr stattfinden.

Wenn die Sirenen läuten, bekommen jede Österreicherin und jeder Österreicher eine Text-Meldung auf das Handy. Achtung Test - „Österreichweite Testauslösung der Zivilschutzsignale über Sirenen und Testauslösungen von AT-Alert.“, lautet die Text-Meldung. Dazu wird ein kurzes Warn-Signal zu hören sein.