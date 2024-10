Der US-Schauspieler John Amos ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er hat in vielen Filmen und Fernseh-Serien mitgespielt. Darunter spielte Amos in Filmen wie im Action-Film „Stirb langsam” an der Seite von Bruce Willis mit. Er war auch in der Film-Komödie „Der Prinz aus Zamunda“ an der Seite von Eddie Murphy zu sehen.

In den 1970er Jahren war er in den Fernseh-Serien „Good Times” und “The West Wing“ zu sehen. In der Serie „Good Times” spielte er einen fürsorglichen Vater, der sich um seine Familie kümmerte. John Amos war durch seine bemerkenswerte Auftritte weltbekannt geworden.

Leidenschaftlicher Spieler

In seinen jungen Jahren spielte Amos Football. Im Jahr 1964 spielte er für die Kansas City Chiefs. Die Kansas City Chiefs ist eine Football-Mannschaft aus der USA.

Der US-Schauspieler John Amos setzte sich für die Gleich-Berechtigung in den USA ein. Gleich-Berechtigung bedeutet, wenn alle Menschen gleich behandelt werden.