Am vergangenen Freitag (27. September) hat die 18-jährige Schweizerin Muriel Furrer bei einem bekannten Juniorinnen-Rennen teilgenommen. Dabei stürzte sie und erlitt schwere Verletzungen. Die Schweizerin Muriel Furrer ist nach dem Fahrrad-Sturz gestorben.

In Zürich wurde eine Gedenk-Stätte für die junge Sportlerin errichtet. Dabei fuhren Sportlerinnen und Sportler eine Gedenk-Fahrt. Die Gedenk-Fahrt fand auf der WM-Strecke in Zürich statt. Die Rad-WM fand von 21. bis 29. September in Zürich statt.