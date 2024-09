Die Alt-Stadt-Bim in Graz steht möglicherweise vor dem Aus. Seit dem Jahr 2013 kann jeder kostenlos mit einer Straßen-Bahn zwischen Finanzamt, Dietrichstein-Platz, Kaiser-Josef-Platz, Südtiroler Platz und Schloßberg-Platz fahren. Aus Kosten-Gründen wird diskutiert, ob die Alt-Stadt-Bim abgeschafft werden soll. Rund 1 Millionen Euro kostet die Alt-Stadt-Bim jedes Jahr.

Kostenloses Angebot in Österreich

In anderen österreichischen Städten wie Salzburg und Linz gibt es kostenlose Straßen-Bahn-Angebote. In Linz kann jeder jeden Samstag die Straßen-Bahnen nutzen. In Salzburg können Touristen ab 2025 die Straßen-Bahnen kostenlos verwenden.