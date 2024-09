In Zukunft wird der Wolf in Europa weniger geschützt. Dafür hat die Mehrheit der 27 Länder der EU gestimmt. Die EU-Kommission hat das Ergebnis gestern (25. September) bestätigt. Die EU-Kommission kümmert sich um Gesetze und darum, dass diese in der EU eingehalten werden.

In Österreich gibt es schon lange Diskussionen über den Wolf. Immer wieder kommt es zu Problemen bei Bauern, weil Wölfe Schafe angreifen und die Bauern so ihre Tiere verlieren.