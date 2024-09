Zuletzt waren es Luxemburg und Deutschland, die ihre Meinung änderten: Auf Ebene der EU-Botschafter in Brüssel wurde nun die nötige qualifizierte Mehrheit erreicht, die für die Umsetzung eines von der EU-Kommission vor einem Jahr gemachten Vorschlages erforderlich ist. Demnach soll der Schutzstatus von Wölfen von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabgesetzt werden. Damit soll es in Zukunft leichter sein als bisher, „Problemtiere“ zu schießen. Österreich ist, im Gegensatz zu einigen anderen Ländern, nicht von der „Flora-Fauna-Habitatrichtlinie“ ausgenommen, zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Sommer in einem Tiroler Fall geurteilt, dass der Wolf weiterhin nicht gejagt werden dürfe.

Die Abstimmung unter den Botschaftern ist ein entscheidender Schritt, allerdings folgen nun mehrere weitere. Als Nächstes ist der Rat der EU-Minister zuständig. An sich fällt das in die Kompetenz der Umweltminister und demnach wäre für Österreich Leonore Gewessler (Grüne) am Zug, die aber in diesem Fall – im Gegensatz zur Renaturierungsverordnung – an die Haltung aller Landeshauptleute gebunden wäre. Sie sind für den Kommissionsvorschlag, im Gegensatz zu Gewessler. Kurioserweise dürfte aber heute Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in Brüssel die Zustimmung Österreichs manifestieren, entspricht es doch dem EU-Prozedere, dass der Ratsvorsitz solche, bereits abgehandelte Abstimmungen einfach unter Allfälliges auf die nächstliegende Ratssitzung setzt; und die wäre eben heute das Treffen des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“.

Noch einige Hürden zu nehmen

Danach sind allerdings noch einige Hürden zu nehmen. Nächster Schritt wäre ein Antrag der EU-Kommission bei der Berner Konvention, die Anfang Dezember das nächste Mal tagt. Die Konvention wird von 51 Staaten getragen, also auch vielen Ländern außerhalb der EU. Kommt es dort zu einer Zweidrittelmehrheit, was sich nun durch den Schwenk der 27 EU-Länder ausgehen sollte, geht der Ball zurück an die Kommission, die dann einen konkreten Vorschlag neuerlich durch den Rat der Mitgliedsländer und das EU-Parlament bestätigen lassen muss. Ein herabgesenkter Schutzstatus gäbe den EU-Staaten mehr Flexibilität, ohne den Schutz ganz aufzuheben, so ein Sprecher der EU-Kommission. Er betonte, dass es der Kommission nur um den Wolf gehe und keine anderen Tierarten betroffen sein sollen.