Am 11. September wird in der spanischen Region Katalonien der National-Feiertag „La Diada“ gefeiert. Dieses Jahr sollen deutlich weniger Menschen als in den Vor-Jahren dabei gewesen sein.

© APA (AFP) (Photo by Handout / ANC/fotoperiodismo.net / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT „AFP PHOTO / HANDOUT / ANC/fotoperiodismo.net / „ - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

In Katalonien wird am 11. September der National-Feiertag „La Diada“ gefeiert. Bestimmte politische Gruppen wollen eine unabhängige Republik Katalonien