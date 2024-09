Am 11. September wird in den USA seit dem Jahr 2001 an die Terror-Anschläge in diesem Jahr erinnert. Damals hatten Terroristen Flugzeuge entführt und auf Ziele in New York und Washington fliegen lassen. In New York wurden 2 Türme des World Trade Center getroffen. Mehr als 3.000 Menschen wurden getötet. In Washington flog ein Flugzeug in das Pentagon. Dort befindet sich das Verteidigungs-Ministerium der USA. Es waren die schlimmsten Terror-Anschläge in der Geschichte der USA. Die Anschläge werden auch 9/11 genannt. Das ist die englische Abkürz „nine-eleven“ und meint den 11. September 2001.

Viele Gedenk-Veranstaltungen

In der Nähe des ehemaligen World Trade Center fand eine Gedenk-Veranstaltung statt, bei der US-Präsident Joe Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris dabei waren. Dort werden traditionell die Namen aller Opfer vorgelesen. Auch in Washington und anderen Orten fanden Gedenk-Veranstaltungen statt.