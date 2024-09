Die italienische Sängerin und Schauspielerin Caterina Valente ist gestern (11. September) im Alter von 93 Jahren gestorben. Geboren wurde Caterina Valente in Paris (Frankreich). Ihre Eltern waren Italiener. Valente hat viele Jahre ihres Lebens in Deutschland und der Schweiz gelebt.

In den 1950er und 1960er Jahren war sie besonders in Österreich, der Schweiz und Deutschland mit ihren Schlager-Liedern erfolgreich. Caterina Valente sang ihre Lieder in vielen Sprachen. Darunter waren die Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch.

Auch im Fernsehen und in Filmen war Caterina Valenteh in den 1950er und 1960er Jahren zu sehen. Im Jahr 2002 wurde sie bei der Echo-Verleihung mit dem Lebens-Werk ausgezeichnet.