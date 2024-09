Der Apple-Chef Tim Cook hat in einer Präsentation die neuesten Produkte von Apple vorgestellt. In einem Video vor einem riesigen Regen-Bogen redete Tim Cook über das, was Apple in den nächsten Wochen und Monaten geplant hat. Diese Präsentation findet jedes Jahr statt.

Neue Apple-Produkte

Unter anderem wurde das neueste iPhone vorgestellt. Das iPhone 16 wird in Kürze erhältlich sein. Tim Cook hat auch die neuesten Kopf-Hörer, Uhren und Programme von Apple angekündigt. In Zukunft soll es bei Apple-Produkten unterschiedliche KI-Programme entwickelt von Apple geben. Wann diese Programme in Europa verfügbar sind, ist unklar. Apple streitet mit der EU darüber, wie sich die EU-Gesetze auf die Programme auswirken dürfen.

Apple ist die wertvollste Firma der Welt.