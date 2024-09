Die Bau-Stelle in der Grazer Leonhard-Straße ist beendet. Seit Anfang Juli wurden dort die Straßenbahn-Schienen der Linien 1 und 7 erneuert. In der Zwischenzeit fuhr dort ein Schienen-Ersatz-Verkehr. In Zukunft soll die Leonhard-Straße weiter umgestaltet werden. Bäume und Bänke und noch weiteres ist geplant.

In der Parallel-Straße Elisabeth-Straße dauert die Bau-Stelle noch bis November 2025.