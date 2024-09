Das Grazer Glocken-Spiel funktioniert derzeit wegen eines Schadens nicht. Was genau der Schaden ist, wurde nicht bekannt. Normalerweise ist das Glocken-Spiel 3-mal täglich zu hören. Beim Grazer Glocken-Spiel drehen sich 2 bemalte Holz-Figuren, während Glocken in unterschiedlichen Melodien läuten. Das Glocken-Spiel wurde von Gottfried Simon Maurer gemacht und zwischen 1905 und 1908 an die Stadt Graz geschenkt.

Das Glocken-Spiel ist bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt. Es befindet sich am Glocken-Spiel-Platz in der Innen-Stadt. Wann das Glocken-Spiel wieder funktionieren wird, ist derzeit nicht bekannt.