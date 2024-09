Es ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten und gehört fix zu jeder Sightseeing-Tour in Graz: Das Glockenspiel mit seinen zwei hölzernen, bemalten Figuren in Tracht, die sich dreimal täglich drehen, ist zwischen 1903 und 1905 als Geschenk des Spirituosenfabrikanten Gottfried Simon Maurer an die Stadt entstanden und entwickelte sich sehr schnell zu einer beliebten Attraktion – schon 1908 wurde der Name Glockenspielplatz für den Platz davor festgelegt.

Derzeit ist der Betrieb des Glockenspiels allerdings eingestellt, wie die Stadt Graz bekanntgegeben hat. Grund ist eine eine nicht näher genannte Beschädigung. An der Klärung der Ursache und der Reparatur werde bereits gearbeitet. Wann das Glockenspiel wieder in Betrieb genommen werden kann, ist noch unbekannt.