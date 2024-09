Die Stadt Graz lässt seit einiger Zeit prüfen, ob der Bau eines 2. Stadions leistbar wäre. Jetzt aber soll die Stadt Graz erkannt haben, dass der Bau eines neuen Stadions viel zu teuer wäre. Somit ist es sehr unwahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren ein neues Stadion in Graz gebaut wird.

Offiziell geäußert hat sich die Stadt Graz zum Bau oder Nicht-Bau des 2. Stadions nicht. Eine öffentliche Erklärung der Pläne soll es Anfang Oktober geben.

1 Stadion für 2 Vereine

Derzeit teilen sich Sturm Graz und der GAK das Stadion in Graz-Liebenau. Weil das Stadion für internationale Spiele nicht zugelassen ist, muss Sturm die Champions-League-Spiele in der Saison 2024-25 im Klagenfurter Wörthersee-Stadion austragen. Sturm und GAK spielen in der Fußball-Bundesliga.

Ausbau der Merkur-Arena

Damit internationale Spiele in Graz wieder möglich sind, muss die Merkur-Arena ausgebaut werden. Vor allem muss es mehr Platz für die Fernseh-Übertragungs-Wagen geben. Möglicherweise wird auch versucht, die Zuschauer-Zahl auf 20.000 zu erhöhen. Dazu wäre es notwendig, den Rasen im Stadion tiefer zu legen.