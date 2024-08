Am Sonntag (25. August) wurde Pawel Durow am Flughafen Le Bourget bei Paris verhaftet. Durow ist Chef des russischen Nachrichten-Dienstes “Telegram”. Pawel Durow könnte 4 Tage lang in Polizei-Gewahrsam bleiben.

Am Ende des Polizei-Gewahrsams muss der Richter entscheiden, ob es ein Ermittlungs-Verfahren gegen Durow geben wird oder nicht.

Illegale Inhalte können leicht verbreitet werden

Pawel Durow wird vorgeworfen, dass bei “Telegram” nicht genug gegen Terrorismus, Drogen-Handel oder Online-Mobbing gemacht wird. Auf “Telegram” ist es möglich, sehr große Gruppen zu eröffnen. Dadurch wird es schwieriger, zum Beispiel die Verbreitung von illegalen Videos und Bildern zu verfolgen. Auch bei Straf-Taten stellt “Telegram” keine Daten von Benutzerinnen zur Verfügung.

Pawel Durow besitzt die französische und die russische Staats-Bürgerschaft.