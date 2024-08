Die neuen Karten-Preise für das Ski-Gebiet Schladming im Winter 2024-25 stehen fest. Die normale Tages-Karte wird dann 76,50 Euro kosten. Wenn die Tages-Karte online gekauft wird, kostet sie 65 Euro. Diese Preise gelten für die Haupt-Saison. Zum Ski-Gebiet Schladming gehören die Pisten und Lifte auf den Bergen Reiter-Alm, Hauser Kaibling, Hochwurzen und Planai.

Änderungen für die neue Ski-Saison

In der Ski-Saison 2024-25 wird es Neuerungen geben. Von Rohrmoos auf den Berg Hochwurzen gibt es eine neue Kabinen-Bahn, in der 10 Personen Platz haben. Am Berg Hauser Kaibling gibt es in diesem Winter eine neue Sessel-Bahn für 8 Personen.