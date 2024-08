Im September beginnt wieder die Schule. Schüler und Lehrer in Wien können sich freuen. Denn sie bekommen dann kostenlose Tickets für die öffentlichen Verkehrs-Mittel in Wien. Die Tickets können dann für Ausflüge mit der Klasse benutzt werden. Alle Schulen in Wien bekommen gratis Öffi-Tickets. Lehrer bekommen eine gratis Jahres-Karte.