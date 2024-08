Das Grazer Start-up-Unternehmen “Wäschebox” bietet ein neues Konzept an. Bei diesem können Personen ihre schmutzige Wäsche zum Waschen abgeben. Zudem gibt es die Möglichkeit bei den “Wäscheboxen” auch frische Wäsche mitzunehmen. Das Konzept richtet sich vor allem an das Personal und den Besitzern von Hotels oder Unterkünften.

Um die “Wäscheboxen” benutzen zu können, muss man sich zuerst auf der Website des Start-up-Unternehmens anmelden. Zudem gibt man auch auf der Website die Zahlungs-Methode an.

Die Eröffnungszeiten

Wenn man sich auf der Website angemeldet hat, bekommt man einen QR-Code. Mit diesem kann man schließlich die “Wäscheboxen” betreten. Die “Wäscheboxen” stehen unter anderem schon in Krems, Linz und Pörtschach. Demnächst sollen sie auch in Graz und Wien welche eröffnen. Die “Wäscheboxen” sind 7 Tage in der Woche von 7 bis 20 Uhr geöffnet.