Derzeit wird am Riegersburger Burg-Felsen ein neuer Kletter-Steig errichtet. Er heißt “Charlotte Klettersteig”. Am Bau sind Freiwillige und der Verein “Naturbursch Training Riegersburg” beteiligt. Sie arbeiten gemeinsam mit dem Besitzer der Riegersburg zusammen. Die Burg Riegersburg gehört der Familie Liechtenstein.

Der neue Kletter-Steig soll am 5. September eröffnet werden.

Beliebter Kletter-Steig

Am Burg-Felsen der Riegersburg gibt es mehrere Kletter-Möglichkeiten. Sie sind bei den Einheimischen und den Touristen beliebt. Die Riegersburg ist eine der wichtigsten Sehens-Würdigkeiten in der Südost-Steiermark. In der Burg gibt es ein Museum, das über die Geschichte der Burg informiert.