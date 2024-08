Yahya Sinwar ist zum neuen Chef der radikal-islamischen Organisation Hamas ernannt worden. Sinwar war bisher der militärische Chef der Hamas und vor allem für den Gaza-Streifen verantwortlich. Die Hamas musste einen neuen Chef ernennen, weil letzte Woche Ismail Haniyeh bei einem Anschlag getötet wurde.

Yahya Sinwar gilt als einer der Haupt-Verantwortlichen für den Terror-Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Kurz danach hat Israel einen Krieg gegen die Hamas im Gaza-Streifen begonnen. Wo genau sich Sinwar seit Beginn des Krieges befindet, ist unklar. Eine Möglichkeit ist, dass er sich in den unterirdischen Tunnel-Anlagen in Gaza aufhält.