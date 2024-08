Die Comic-Serie „Futurama“ gibt es seit 25 Jahren. Damals wurde die Serie von Simpson-Erfinder Matt Groening und David X. Cohen gemacht. Heute ist David X. Cohen für die Serie verantwortlich. Die Serie „Futurama“ ist für ihren Humor bekannt.

In „Futurama“ geht es um die Geschichte von Philip J. Fry. In der 1. Folge schläft er in einer Kälte-Kammer ein und wacht in der Zukunft wieder auf. Zu seinen Freunden gehören der Roboter „Bender“ und 1-äugige Heldin Leela. Gemeinsam mit anderen Charakteren haben sie ein Transport-Unternehmen und erleben viele Abenteuer.

Die 12. Staffel von „Futurama“ gibt es auf Disney + zu sehen.