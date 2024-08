Im süd-asiatischen Land Bangladesch gibt es heftige Unruhen. Die Protestierenden haben unter anderem den Arbeits-Platz gestürmt. Die Regierungs-Chefin von Bangladesch hatte das Gebäude bereits verlassen. Sie ist inzwischen als Regierungs-Chefin zurückgetreten. Der Armee-Chef und der Präsident beraten, wie die neue Regierung Bangladeschs aussehen wird.

Vor knapp 2 Wochen haben Proteste gegen die Regierung von Hasina Wajed begonnen. Die Proteste gegen ihre Regierung sind immer größer geworden. Aus den Protesten sind Unruhen geworden. Bei den Unruhen sind bereits mehr als 300 Menschen getötet worden.

Viele Menschen

Bangladesch ist doppelt so groß wie Österreich, hat aber mit 172 Millionen Einwohnerinnen deutlich mehr Einwohnerinnen. Zum Vergleich: In Österreich leben 9 Millionen Menschen. Viele Menschen in Bangladesch müssen mit sehr wenig Einkommen leben.