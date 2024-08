In Bangladesch ist die Zahl der Toten bei den Protesten gegen Regierungschefin Sheikh Hasina am Sonntag auf mindestens 300 gestiegen. Dies berichtete am Montag die Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage von Berichten der Polizei, von Ärzten in Krankenhäusern und Beamten. Die Proteste sollen am Montag wieder aufgenommen werden.

Zu dem landesweiten „Marsch für Gerechtigkeit“ aufgerufen hatte die Gruppe „Studenten gegen Diskriminierung“, die an der Spitze der jüngsten Proteste gegen Quotenregelungen bei staatlichen Stellen stand. Die Studenten hatten sich zwar bereit erklärt, ihre Proteste abzubrechen, nachdem der Oberste Gerichtshof am 21. Juli die meisten Quoten aufgehoben hatte. Sie gingen aber nun erneut auf die Straßen, um gegen die Todesfälle, Festnahmen und Einschüchterungen durch die Behörden im Zuge der Unruhen in diesem Monat zu demonstrieren, bei denen mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen sind.

Das Innenministerium verkündete am Sonntag eine Ausgangssperre, die auf unbestimmte Zeit gelten soll. Ab Montag gelte zudem für alle Bürger ein dreitägiger Urlaub. „Die, die jetzt auf den Straßen protestieren, sind keine Studenten, es sind Terroristen, die unsere Nation destabilisieren wollen“, sagte Hasina. Sie appelliere an ihre Mitbürger, mit harter Hand zu reagieren.

Demonstranten hatten im Laufe des Tages wichtige Verkehrsstraßen blockiert, Studierende hatten den Rücktritt der Regierung gefordert. Die Polizei versuchte unter dem Einsatz von Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschossen, die Demonstranten zu zerstreuen. Im ganzen Land wurde das Internet abgestellt.

Menschenrechtsorganisationen werfen Hasina vor, gezielt gegen ihre Gegner und Kritiker vorzugehen sowie Tausende von ihnen festnehmen zu lassen. Auch Meinungs- und Pressefreiheit hätten unter ihrer Regierung gelitten.