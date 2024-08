Die USA, Deutschland und 3 weitere Nato-Länder haben sich mit Russland und Belarus auf den Austausch von Gefangenen geeinigt. Insgesamt soll der Austausch 26 Personen umfassen. Der Gefangen-Austausch ist der wichtigste Austausch zwischen den USA und Russland seit 1989. Der Austausch soll in der türkischen Haupt-Stadt Ankara stattgefunden haben.

Gefangene werden entlassen

Die bekanntesten Personen waren der US-amerikanische Journalist Eva Geshkovich und Wladimir Kura-Mursa. Das ist ein russischer Politiker, der wegen Kritik am Ukraine-Krieg in Russland verhaftet wurde. Es wurden einige andere Personen aus russischer Haft entlassen.

Unter anderem wurde auch ein russischer Häftling freigelassen, der in einem Gefängnis in Deutschland eingesperrt war. Wadim Krassikow hatte in Berlin einen Mord begangen und bekam dafür eine lebenslange Haft-Strafe. Krassikow kehrte nach Russland zurück.