In 200 Spar-Filialen soll es bis Ende des Jahres 2024 digitale Preis-Schilder geben. Damit soll viel Papier-Müll vermieden werden. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen mehr Zeit für die Kundinnen und Kunden haben. Derzeit werden die digitalen Preis-Schilder in Filialen in Kufstein und Eugendorf getestet.

Technik aus der Steiermark

Die Technik für die digitalen Preis-Schilder liefert die steirische Firma SES Imagotag. Diese Firma liefert die Preis-Schilder an viele große Handels-Firmen, darunter IKEA und Walmart. Das ist eine riesige Supermarkt-Kette in Nord-Amerika.