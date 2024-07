Heute morgen (25. Juli) musste der Flug-Verkehr am großen deutschen Flughafen Frankfurt am Main für einige Zeit unterbrochen werden. Grund dafür sind Klima-Aktivisten. Sie hatten sich an der Lande-Bahn festgeklebt. Dorthin waren sie mit Skateboards und Fahrrädern gelangt. Aktivisten sind Menschen, die sich für eine Sache besonders interessieren und sich dafür einsetzen, wie zum Beispiel für die Umwelt, den Frieden oder für die Rechte von Menschen.

Mit der Aktion wollten die 6 Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ auf den Klima-Schutz und die Auswirkungen des Klima-Wandel hinweisen.

Flug-Verkehr scheint wieder normal

Seit 7.45 Uhr können Flugzeuge wieder am Flughafen in Frankfurt abheben und landen. Der Flughafen in Frankfurt am Main ist der größte Flughafen Deutschlands.