Am Mittwoch-Abend (24. Juli) hat der US-Präsident Joe Biden eine Rede an die Nation gehalten. Die 11 Minuten lange Rede hat Biden in seinem Büro im Weißen Haus gehalten. Biden erklärte in der Rede, warum er doch nicht bei den Präsidentschafts-Wahlen im November antreten wird. Die Präsidentschafts-Wahlen finden am 5. November 2024 statt.

Biden sagte, dass die Zeit für die nächste Generation gekommen ist. Joe Biden ist 81 Jahre alt und seine mögliche Nachfolgerin Kamala Harris ist 59 Jahre alt.

Verschiedene Meinungen sind in Ordnung

Joe Biden hat gesagt, dass verschiedene politische Meinungen wichtig sind. Es ist aber trotzdem wichtig, die anderen Politikerinnen und Politiker nicht als Feinde zu betrachten.

Joe Biden wird bis zum Jänner 2025 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein. Am 20. Jänner 2025 beginnt die Amts-Zeit des nächsten Präsidenten der USA.