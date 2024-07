Gestern (24. Juli) hat der israelische Premier-Minister Benjamin Netanjahu eine Rede vor dem US-Kongress gehalten. Im US-Kongress arbeiten die gewählten Politikerinnen und Politiker des US-amerikanischen Parlaments. Es kommt nicht oft vor, dass ausländische Politiker im US-Kongress eine Rede halten dürfen.

In der Rede hat Netanjahu über den Krieg von Israel gegen die radikal-islamische Terror-Organisation Hamas gesprochen. Er sagte, dass Israel keine Schuld an der schlechten Situation der Menschen im Gaza-Streifen habe. Netanjahu bedankte sich bei den USA für ihre Unterstützung für Israel seit den Terror-Angriffen der Hamas am 7. Oktober 2023.

Proteste gegen die Rede

In Washington D.C. gab es Proteste gegen Benjamin Netanjahus Rede im US-Kongress. Die Sicherheits-Vorkehrungen vor dem Gebäude des US-Kongresses waren streng.