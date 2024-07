Laut einem Beobachtungs-Dienst der Europäischen Union (EU) wurde am Sonntag (21. Juli) weltweit der heißeste Tag gemessen. Die durchschnittliche Temperatur betrug 17,09 Grad. Somit wurde der Rekord von 2023 eingestellt. In den letzten Wochen kam es in Europa immer wieder zu Hitze-Wellen.