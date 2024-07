US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, doch nicht bei der Wahl zum US-Präsidenten am 5. November 2025 anzutreten. Seit längerer Zeit gab es Gerüchte, dass Biden die Kandidatur doch noch absagen könnte. Seine Entscheidung hat Joe Biden in einem Brief veröffentlicht. Er kündigte an, diese Woche eine Rede an die Nation zu halten.

Nun muss die Demokratische Partei einen neuen Kandidaten für die US-Präsidentenwahl am 5. November ernennen. Joe Biden empfiehlt der Demokratischen Partei, Kamala Harris zur Präsidentschafts-Kandidatin zu ernennen. Kamala Harris ist seit 2021 Vize-Präsidentin der USA.

Partei-Tag

Kamala Harris muss von der Demokratischen Partei erst noch offiziell ernannt werden. Spätestens wird dies am Partei-Tag der Demokraten passieren. Dann treffen sich die Politikerinnen und Politiker der Demokratischen Partei in Chicago, um die Kandidatin oder den Kandidaten für die Präsidentschafts-Wahl offiziell zu ernennen.