Vom 25. bis 28. Juli findet in Wien das Pop-Fest statt. Das ist ein großes Musik-Fest mit beliebten Bands aus Österreich. Dieses Jahr werden Bands wie Der Nino aus Wien, Sharktank oder „Ja, Panik“ spielen. Insgesamt werden 50 Bands auftreten. Der Eintritt zum Pop-Fest ist kostenlos.

Stattfinden wird das Pop-Fest hauptsächlich am Karls-Platz in Wien. Auch in anderen Veranstaltungs-Orten in Wien wird es Live-Konzerte zu sehen geben.