Der Radio-Sender Grün-Weiß kündigte an, dass der Radio-Sender auch außerhalb des Bezirkes Voitsberg empfangen werden kann. In der West-Steiermark ist der Sender auf der Frequenz 88,8 zu finden. Der Radio-Sender ist im Bezirk Voitsberg und in den Gemeinden Stainz und Lannach emfangbar. Die Bezirke Deutschlandsberg und Voitsberg sollen in Zukunft den Radio-Sender empfangen können.

Der Radio-Sender Grün-Weiß hat über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf dem Sender werden Schlager, Oldies, Austro-Pop-Lieder und Volks-Musik gespielt.