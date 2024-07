Am 26. Juli beginnt in Graz wieder das berühmte Straßen-Fest „La Strada“. „La-Strada“ ist ein Straßen-Fest, bei dem Künstler aus aller Welt auftreten. Tanz, Theater und Musik, aber auch Zirkus und andere künstlerische Aufführungen sind Teil von „La Strada“. Das Straßen-Fest dauert dieses Jahr bis 4. August.

Mehr als 100 Vorstellungen

In der Zeit von 26. Juli bis 4. August sind 113 Vorstellungen geplant. Die meisten Vorstellungen werden in Graz stattfinden. Es sind aber auch Vorstellungen in Leibnitz, Gratkorn, St. Stefan ob Stainz und Stainz geplant. Einige Vorstellungen sind kostenlos, für andere Vorstellungen müssen Eintritts-Karten gekauft werden.