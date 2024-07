Tijan Sila hat den Bachmann-Preis 2024 gewonnen. Das wurde gestern (30. Juni) in Klagenfurt bekanntgegeben. Tijan Sila ist ein Schrift-Steller, der in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina) geboren wurde. Im Jahr 1994 ist er aufgrund des Krieges in Bosnien nach Deutschland geflüchtet. Tijan Sila lebt in Kaiserslautern (Deutschland).

Für den Bachmann-Preis hat Tijan Sila ein Preis-Geld von 25.000 Euro bekommen.

Schreiben

Tijan Sila hat im Jahr 2017 seinen 1. Roman veröffentlicht. Der Roman hieß „Tierchen Unlimited“. Sein letztes Buch hat er im Jahr 2023 veröffentlicht. Tijan Sila hat auch für viele Zeitungen Essays geschrieben. In einem Essay setzt sich die Verfasserin oder der Verfasser kritisch mit einem bestimmten Thema auseinander. Essays zu lesen ist oft nicht einfach.