Am Donnerstag (27. Juni) hat es im US-amerikanischen Wahl-Kampf 2024 zum 1. Mal eine Fernseh-Diskussion zwischen Joe Biden und Donald Trump gegeben. Die Diskussion fand im US-Bundesstaat Atlanta statt. Die Sendung wurde live im Fernsehen übertragen. Joe Biden und Donald Trump sind Kandidaten für die US-Präsidentschafts-Wahlen 2024. Die US-Präsidentschafts-Wahlen finden am 5. November statt.

Joe Biden ist seit Januar 2021 Präsident der USA. Donald Trump war von 2017 bis 2021 Präsident der USA. Der nächste Präsident der USA wird von 2025 bis 2029 im Amt sein.

Fernseh-Diskussion

Die Fernseh-Diskussion war auf CNN zu sehen. CNN ist ein amerikanischer Fernseh-Sender. Für die Fernseh-Diskussion wurden strengere Regeln beschlossen. Joe Biden und Donald Trump haben 2 Minuten Zeit gehabt, die gestellte Frage zu beantworten. Die beiden Politiker Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen. Sie hoffen, dass die Wählerinnen und Wähler bei der Wahl für sie stimmen.

Viele Themen wurden diskutiert

Bei der Fernseh-Diskussion ging es um viele unterschiedliche Themen, zum Beispiel um die Wirtschaft, den Krieg in der Ukraine und Abtreibungen in den USA. Eine Abtreibung bedeutet, wenn eine Frau eine Schwangerschaft abbricht. Über das Thema Abtreibungen wurde in den USA in den vergangenen Monaten viel diskutiert. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu.