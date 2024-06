In Graz ist es ab jetzt möglich, Lebens-Mittel und andere Produkte aus bestimmten Billa-Filialen zu bestellen. Die Produkte werden verpackt und per Fahrrad an die Kundinnen und Kunden geliefert. Zum Start sind es 4 Billa-Filialen, die mit Foodora zusammenarbeiten.

Zu Beginn wird Foodora keine Liefer-Gebühren verlangen. Geliefert wird innerhalb des Stadt-Gebietes von Graz. Bestellt werden kann über die Foodora-App und über 6.000 Produkte sind anfangs erhältlich.

Die 4 Billa-Filialen sind: