In der russischen Stadt Jekaterinburg hat heute (26. Juni) der Gerichts-Prozess gegen den US-amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich begonnen. Gershkovich wird in Russland Spionage vorgeworfen. Spionage bedeutet, geheime Informationen zu sammeln und sie zum Vorteil von jemand anderem an diesen weiterzugeben. Gershkovich wurde im März 2023 verhaftet.

Die russische Staats-Anwaltschaft wirft Gershkovich vor, dass er geheime Informationen über eine Panzer-Firma für den US-amerikanischen Geheimdienst CIA gesammelt habe. Gershkovich streitet die Vorwürfe Russlands ab. Wenn Gershkovich verurteilt wird, könnte seine Haft-Strafe bis zu 20 Jahre betragen.