Gestern-Abend (24. Juni) fand das Gruppen-Spiel Kroatien gegen Italien statt. Kroatien schoss in der 55. Minute das 1. Tor des Spiels. Italien schaffte es aber, ganz kurz vor dem Ende des Spiels noch ein Tor zu schießen. Durch das Tor in der 98. Minute des Spiels ging das Spiel 1 zu 1 unentschieden aus. Für Italien bedeutet das, dass die Mannschaft den 2. Platz in der Tabelle schafft. Italien spielt im Achtel-Finale gegen die Schweiz.

Zu wenig Punkte für Kroatien

Für Kroatien bedeutet das Unentschieden, dass die EM 2024 wahrscheinlich zu Ende ist. Kroatien hat 2 Punkte geholt. Das reicht voraussichtlich nicht, damit Kroatien ins Achtel-Finale kommt. Im Achtel-Finale spielen die besten 16 Mannschaften aus der Gruppen-Phase. Insgesamt spielen 24 Mannschaften an der EM 2024 in Deutschland mit.