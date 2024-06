Das erste Achtelfinale der EM 2024 heißt Schweiz gegen Italien, gespielt wird am 29. Juni in Berlin. Der Titelverteidiger sah im Spiel gegen Kroatien lange Zeit als Verlierer aus. In der 98. Minute traf Mattia Zaccagni zum 1:1-Endstand. Der Titelverteidiger war im Fußball-Himmel, die Kroaten am Boden zerstört. Nach dem Schlusspfiff kullerten die Tränen, Das EM-Aus ist besiegelt. Dabei waren die Kroaten immer eine gute Turnier-Mannschaft. Sie standen bei den letzten beiden Weltmeisterschaften im Halbfinale oder Finale standen.

Mann des Spiels wäre Luka Modric gewesen. Sein Treffer in der 55. Minute zum 1:0 machte ihm zum ältesten Torschützen in der EM-Geschichte, damit löste er Ivica Vastic ab. Das Tor verursachte beim Kroaten auch sicherlich ein absolutes Gefühls-Wirrwarr. Denn nur 31 Sekunden (!) zuvor scheiterte der sechsfache Champions-League-Sieger scheiterte per Elfmeter an Italien Schlussmann Gianluigi Donnarumma. Ob Modric zu alt für diese EM ist, darüber werden in den kroatischen Medien wohl weiterhin schreiben.

Das Unentschieden bedeutet für Italien die fünfte Teilnahme in Folge an der K.-o.-Runde einer Europameisterschaft. Was bleibt, in keinem der letzten sechs EM-Spiele blieb Italien ohne Gegentor.