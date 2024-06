In Spitälern der Kranken-Anstalts-Gesellschaft (KAGES) werden jährlich 1,5 Millionen Essen weggeworfen. Insgesamt werden in den Spitälern 5,8 Millionen Portionen ausgegeben. Der Prozent-Satz an weggeworfenem Essen beträgt 27,5 Prozent. Das bedeutet, dass fast jedes 3. Essen im Müll landet.

Bekanntes Problem

Die KAGES kennt dieses Problem schon länger und arbeitet daran, weniger Essen wegzuwerfen. Im Jahr 2024 soll der Prozent-Satz an weggeworfenem Essen auf 23 Prozent reduziert werden. Um dies zu erreichen, braucht es gute Planung oder neue Ideen. Im LKH Hartberg gibt es beispielsweise die Möglichkeit, drei unterschiedliche Portions-Größen zu bestellen. Gründe für weggeworfenes Essen gibt es viele. Viele Patientinnen und Patienten haben nach Operationen oder Behandlungen keinen Appetit. Oder sie werden früher entlassen, als geplant.

Zu den KAGES gehören in der Steiermark 20 Spitäler und 3 Pflege-Zentren.