In Österreich landet jährlich rund eine Tonne Lebensmittel im Müll. 19 Prozent davon stammt aus dem Außer-Haus-Verzehr. Einer der größten Gastronomiebetriebe der Steiermark ist die KAGes. In 20 LKH-Standorten und drei Landespflegezentren werden 5,8 Millionen Portionen Essen jährlich ausgegeben. 4,2 Millionen davon landen in Patientenzimmern. Eine Menge, die sich nur schwer kalkulieren lässt. Vor allem die Fluktuation von Patienten macht diese Planung noch schwieriger. Hinzu kommt, dass der Appetit von kranken Patientinnen und Patienten nicht abschätzbar ist. Rund 1,5 Millionen Teller Essen landen daher jährlich in der Tonne. Das sind im Durchschnitt mehr als 4000 Teller pro Tag.