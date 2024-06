Österreich hat beim „Peace Index“ den 3. Platz aller Länder weltweit erreicht, die vom Institut für Economics and Peace (IEP) bewertet wurden. Damit gehört Österreich zu den friedlichsten und sichersten Ländern der Welt. Auf Platz 1 landete Island und Irland auf Platz 2.

Verschlechterung

Alle Länder im „Peace Index“ werden mit den gleichen Kriterien bewertet. 97 Länder haben sich in Bewertung gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, was den Frieden betrifft. Am wenigsten friedlich wurde das Land Jemen bewertet. Im Jemen gibt es seit vielen Jahren einen Bürger-Krieg.