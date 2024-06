Der Chef von Apple, Tim Cook, hat die Worldwide Developers Conference (WWDC) eröffnet und neue Produkte von Apple vorgestellt. Die WWDC ist eine Konferenz von Apple, bei der es um die Weiter-Entwicklung von Computer-Programmen geht. Auf der WWDC hat Tim Cook viele Neuigkeiten vorgestellt.

Dieses Jahr steht das Thema Künstliche Intelligenz (KI) in Apple-Produkten im Fokus. Mit Hilfe von KI soll zum Beispiel die Sprach-Erkennung erleichtert werden. Oder auch das Erschaffen guter Bilder soll in Zukunft leichter fallen.

Bei der WWDC wurden auch Neuerungen für die Apple Vision Pro vorgestellt. Das ist eine Virtual-Reality-Brille. Mit solchen Brillen können bestimmte Umgebungen simuliert werden. Zum Beispiel, dass man in einem National-Park in Afrika spazieren geht und Tiere beobachtet. Die Apple Vision Pro kostet mindestens 3999 Euro. Ab Juli 2024 soll sie in Deutschland, Frankreich oder Groß-Britannien erhältlich sein.